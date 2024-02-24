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Edirne Valisi Taşlımüsellim ve Sarıdanişment köylerinde incelemelerde bulundu

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Taşlımüsellim ve Sarıdanişment köylerinde yapılan sıcak asfalt yol çalışmalarını inceledi ve vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Taşlımüsellim ve Sarıdanişment köylerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylere yapılan sıcak asfalt yol çalışmaları, tarımsal sulama ve diğer yatırımlar hakkında değerlendirmede bulunan Vali Sezer, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Sıcak asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Vali Sezer, Taşlımüsellim - Sarıdanişment arasında yer alan 6.2 kilometrelik köy yolunda da incelemede bulundu.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Sezer, ihtiyaç duyulan köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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