Edirne Valisi Sezer ve eşinden şehit ailesine ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın ailesini ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın ailesini ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada yol güvenliğini sağlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan Alışkan'ın ailesini ziyaret eden Sezer ve eşi, aile üyeleriyle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, şehit ailelerinin Türk milletinin en değerli emanetleri olduğunu belirtti.

Şehitleri rahmetle andıklarını belirten Sezer, "Şehitlerimiz, vatan için canlarını göz kırpmadan feda eden kahramanlarımız, aileleri milletimizin en değerli emanetidir. Tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.