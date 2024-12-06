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Edirne Valisi Sezer: Tehdit ve Şantaja Maruz Kalan Herkesin Yanındayız

Edirne Valisi Sezer: Tehdit ve Şantaja Maruz Kalan Herkesin Yanındayız
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Edirne Valisi Yunus Sezer, huzur kenti Edirne'de tehdit ve şantaja maruz kalan tüm vatandaşların güvenliğinin kendi sorumlulukları olduğunu belirtti. Şehirdeki güvenlik birimlerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Sezer, Edirne'nin huzur şehri olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, huzur kenti Edirne'de sadece belediye başkanı değil, şantaj ve tehdide maruz kalan tüm vatandaşları kolluk ve adli birimlerin korumakla görevli olduğunu belirtti.

Sezer, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Edirne'nin bir huzur şehri olduğunu ifade ederek, huzur şehrinin tehdit, şantaj ve benzeri gündemlerle anılmasının iyi bir şey olmadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının anayasal olarak güvenliğini sağlamakla görevli olduklarını belirten Sezer, "Edirne'de sadece Belediye Başkanı'mız değil tehdit ve şantaja maruz kalan hangi vatandaşımız varsa kolluk ve adli birimlerimiz onları korumakla görevlidir." dedi.

Sezer, Edirne'de asayiş ve güvenlik açısından güvenlik birimlerinin son derece önemli çalışmalar ortaya koyduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Akın'ın "tehdit ediliyorum" açıklamasını gördüğünü ve sonrasında kendisini aradığını anlatan Sezer, "Bu noktada şehrimizin Belediye Başkanı'nın bu tür şeylere maruz kalmasını kabul edemeyiz. Herhangi bir tehditle ya da başka bu tür konuyla şehrin Belediye Başkanı bunları dile getirilmesini şehrin Valisi ve güvenlik güçleri olarak kabul etmemiz söz konusu değil. Belediye Başkanı'mız ve şehrimizdeki herhangi bir vatandaşımız tehdit edilemez ve bununla ilgili de gereken her şey yapılır. Bunun altını çiziyorum." diye konuştu.

Vali Sezer, Akın ile seçildiği günden itibaren şehirle ilgili çalışmaları tüm kurumlarla birlikte yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Konuyla ilgili adli makamlara ulaşan bir başvurunun olmadığını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanı'mız gerekli girişimlerde bulunur ya da şu kısmını da söyleyeyim başkanımızın adına da söylemek istemem. 24 saat emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, adli birimlerimiz her konuda biz Belediye Başkanı'mızın yanında oluruz. Belediye Başkanı'mızla beraber şehrimizde bu tür şeylere maruz kalan tüm vatandaşlarımızın yanında oluruz. Burası huzur şehridir. Bu tür ifadelerle, şehir ile tehdit ifadesinin yan yana gelmesine asla müsaade etmeyiz. Bunun da böyle bilinmesini arzu ederim."

Sezer, geçmiş dönem belediye başkanlarında da örneğinin olduğu gibi Akın'ın da seçildiği günden sonra alınan komisyon kararıyla yakın koruma tedbiri alındığını anlattı.

Edirne'nin huzur şehri olmaya devam edeceğini anlatan Sezer, kolluk birimleri ve savcılığın tehdit konusuyla ilgili gerekli adımları atacağını vurguladı.

Vali Sezer, kentteki otoparkların da düzenli olması konusunda çalışma yaptıklarını, otopark problemini çözmek için belediyeye destek olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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