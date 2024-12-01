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Edirne Valisi Sezer, Tarık Akmeşe ve Tuğba Jusufi'nin Nikah Şahitliğini Yaptı

Edirne Valisi Sezer, Tarık Akmeşe ve Tuğba Jusufi'nin Nikah Şahitliğini Yaptı
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Edirne Valisi Yunus Sezer, dünya evine giren Tarık Akmeşe ve Tuğba Jusufi çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Düğün töreni, kentteki bir tesiste gerçekleştirildi ve birçok önemli isim düğüne katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, dünya evine giren Tarık Akmeşe ve Tuğba Jusufi çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akmeşe ve Jusufi'nin düğün töreni kentteki bir tesiste gerçekleştirildi.

Çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Sezer ve Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı.

Düğüne katılan milletvekilleri, siyasetçiler, iş insanları ve davetliler çifte mutluluklar diledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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