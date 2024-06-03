Edirne Valisi: Son 5 ayda 210 terör örgütü üyesi yakalandı

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin Bulgaristan ve Yunanistan sınır hattında son 5 ayda çeşitli terör örgütlerine üye 210 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Özellikle Edirne göç rotası olarak yüzde 90 oranında azalmış durumda. Bu çok önemli bir rakam. Bu da alınan tedbirlerin isabetli olduğunu gösteriyor" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kamu kurum müdürleriyle düzenlediği asayiş toplantısının ardından yaptığı açıklamada, terör örgütü üyelerinin geçişi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır kapılarında gurbetçilerin gelişleriyle ilgili konulara değindi. Vali Sezer, Türkiye'nin Bulgaristan ve Yunanistan sınır hattında son 5 ayda çeşitli terör örgütlerine üye 210 şüphelinin yakalandığını söyledi.

'5 AYDA 8 BİN 467 YASADIŞI GÖÇMEN YAKALANDI'

Göçmen kaçakçılığıyla da mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Vali Sezer, "Sınır ili olmamız nedeniyle en önemli konularımızdan birisi de yasadışı göçmen kaçakçılığı. Yasadışı göçmen kaçakçılığı ile ilgili ülkemizde politikalar var ve bu politika da ilimizde en iyi şekilde uygulanmaya çalışılıyor. Göçmen kaçakçılığı noktasında emniyetimiz, jandarmamız ve gümrük birliklerimiz yoğun şekilde çalışıyorlar. Özellikle yakalamalarımızın yüzde 65'ini sınır hattına gelmeden gerçekleştirdiğimizi belirtmek isterim. Bu sene geride bıraktığımız 5 ayda 8 bin 467 yasadışı göçmeni yakaladık. Sadece mayıs ayında 3 bin 21 kişi yakalamış durumdayız ki, bu geçen seneye göre yüzde 50 artış var. Bir önceki aya göre baktığımızda yasadışı göçmenlerin havaların ısınmasıyla beraber sınır hattımıza ve ilimize gelişlerinde yüzde 50'ye yakın bir artış var. Organizatör sayısında önemli yakalamalarımız var. Bir taraftan da bu bir gelir kapısı olmuş durumda ve bu işle ilgilenen yasadışı organizatörler ve bunlarla ilgili olarak 274 organizatör yakalamış durumdayız. Sadece Mayıs ayında 92 tane organizatör yakalanmış ve adli işlemler yapılmış durumda" ifadelerini kullandı.

'EDİRNE'DE GÖÇ ROTASI YÜZDE 90 AZALDI'

Göçmenlerin Edirne'ye geliş rotalarının değişmesinde, alınan tedbirlerin önemli olduğunu dile getiren Sezer, "Göçmenlerin de ilimize geliş rotasının değişmesi, ülkemize geliş rotasının değişmesi açısından bu alınan tedbirler çok önemli, azalarak devam ediyor. Doğu sınırımızda da en azından Batı sınırı kadar tedbirler alınmış durumda. Özellikle Edirne göç rotası olarak yüzde 90 oranında azalmış durumda. Bu çok önemli bir rakam. Edirne'de, önceki döneme göre yüzde 90 oranında göç rotasında azalma var. Bu da alınan tedbirlerin isabetli olduğunu gösteriyor. Özellikle organizatörlere ve yerel işbirlikçilere yönelik yapılan operasyonlarda çok artış var. Arkadaşlarımız olağanüstü çalışmalar ortaya koydu" dedi.

'GURBETÇİLERİMİZ İÇİN TEDBİR VE HAZIRLIKLARIMIZA BAŞLADIK'

Vali Sezer, yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek üzere Avrupa'da yaşadıkları şehirlerden yola çıkarak Edirne'deki gümrük kapılarına gelen gurbetçilerin, yoğunluk oluşturmaya başladığını söyledi. Sezer, "Özellikle Avrupa'dan yaz ayı nedeniyle gelen gurbetçilerimizin geliş sezonu şu anda başladı ve hareketliliğin yavaş yavaş arttığını gözlemliyoruz. Bu noktada ilimizde malumunuz 4 tane kara sınır kapımız var. Bu sınır kapılarımızda da hem emniyet boyutuyla, hem de gümrük boyutuyla, buradaki gelen vatandaşlarımızın ülkemize sağlıklı bir şekilde girmesi, gümrük kapılarımızda kuyruklara takılmadan girmeleri için gerekli tedbir ve hazırlıklarımıza başladık. Bu manada Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız çok önemli personel takviyesinde bulundu. Aynı zamanda emniyet de görevlendirmelere başladı. Bir kısım emniyet personelimiz görevine başladı, bu hafta itibariyle bu artarak devam edecek ve sürekli bir şekilde orada vatandaşlarımızı memleket özlemiyle geldikleri zaman burada herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan memleketlerine gitmelerini sağlamayı temenni ediyoruz. Bu manada da önümüzdeki 5 ay boyunca çok önemli çalışmalar yapacağız ve sürekli bu noktada takiplerimize devam edeceğiz" dedi.

'SINIR KAPILARINDA YOLCU VE ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞLARINDA YÜZDE 14'LÜK ARTIŞ'

Sınır kapılarında yolcu ve araç giriş-çıkışlarında yoğunluğun artarak sürdüğünü de belirten Vali Sezer, "Gümrük kapılarımızda yoğunluk artarak devam ediyor. Bununla ilgili olarak ilk 5 aya baktığımızda geçen yıla oranla yüzde 14'lük araç-yolcu giriş ve çıkış sayısında artışımız var. 4 milyon 842 bin 877 sınır kapımızdan giriş ve çıkış yapan yolcu sayımız ilk 5 ayda. Araç sayısında da ilk 5 ayda yüzde 10'luk bir artış var bu da 1 milyon 475 bin 273 araç giriş ve çıkışı olmuş. Mayıs ayında 440 bin 540 araç giriş ve çıkışı söz konusu, bu yine geçen seneye göre yüzde 10'luk bir artışa tekabül ediyor" diye konuştu.

'SINIR KAPILARINDA SADECE MAYIS AYINDA 641 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ'

Kentteki 2024'ün ilk 5 ayında, bir önceki yıla göre uyuşturucu yakalamalarında da yüzde 71 oranında artış olduğunu söyleyen Sezer, "Hem şehir merkezlerinde ve köylerimizde hem de sınırdan giriş ve çıkışlarda uyuşturucunun ülkemize girip bu milletin evlatlarını zehirlemesi noktasında çok yoğun çalışmalarımız ve operasyonlarımız devam ediyor. Bu noktada da özellikle geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 71'lik bir artış söz konusu uyuşturucu maddelerin yakalanması noktasında. Özellikle esrar, kokain, ecstasy ve sentetik uyuşturucular konusunda yoğun yakalamalar gerçekleştirildi. Bu sene sadece mayıs ayında sınır kapılarımızda 641 kilogram esrar yakaladık. Bununla ilgili olarak 17 kişi tutuklanmış durumda ve birçok kişi hakkında soruşturma devam ediyor" ifadesini kullandı.