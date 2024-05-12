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Edirne Valisi Yunus Sezer, Anneler Günü'nde şehit anneleriyle buluştu

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Anneler Günü dolayısıyla Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde şehit anneleriyle bir araya geldi. Vali Sezer, şehit annelerine çiçek hediye ederek Anneler Günü'nü kutladı ve şehitler için dua edildi. Ayrıca Vali Sezer, şehit jandarma asteğmen Mustafa Sezen Tikveşli ve şehit polis memuru Cem Kerman'ın annelerini de ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya geldi.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde eşi Canan Sezer'le birlikte şehit anneleriyle buluşan Vali Sezer, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Şehit annelerine çiçek hediye eden Sezer, "Şehit annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin, sizlere sağlık ve sıhhat versin." dedi.

Daha sonra şehitler için dua edildi.

Vali Sezer ev eşi, şehit jandarma asteğmen Mustafa Sezen Tikveşli ve şehit polis memuru Cem Kerman'ın annelerini de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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