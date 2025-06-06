Edirne Valisi Sezer, şehit ailesini ziyaret etti

Edirne Valisi Sezer, şehit ailesini ziyaret etti
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Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesini ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer çifti, 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğü binasına yönelik terör saldırısında şehit olan Özsoy'un babası Süleyman Çetin ve annesi Hafize Çetin'le bir araya geldi.

Vali Sezer, şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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