Edirne Valisi Sezer şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, 54. Mekanize Tugay Komutanlığı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nda düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Vali Sezer, vatan ve bayrak uğruna can veren aziz şehitlerin emaneti ailelerini ve kıymetli gazilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.