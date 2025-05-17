Edirne Valisi Sezer: OSB'ler Kentimize ve Ülkemize Katma Değer Sağlayacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, kurulum çalışmaları süren organize sanayi bölgelerinin (OSB) kente ve ülkeye katma değer sağlayacağını söyledi.

Vali Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile altyapı çalışmaları tamamlanan İpsala OSB'de incelemede bulundu.

Bölgeyi gezen Vali Sezer, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere, Türkiye'nin en batısında yer alan Edirne'nin stratejik konuma sahip olduğunu vurguladı.

"Edirne'nin sanayi altyapısının geliştirilmesi için Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Tarım ve Orman Bakanımızın destekleri var." diyen Sezer, "Burada belki de bir ilki başardık, bir yıl içerisinde 4 OSB'nin tüm süreçlerini bitirdik. Altyapı çalışmaları tamamlandı ve inşaatlar başladı. İlimiz ve ülkemize önemli katma değer sağlayacak. İl olarak bunun gururunu yaşıyoruz." dedi.

Sezer, sanayi bölgelerinde çalışmaların hızla sürdüğünü, özellikle İpsala OSB'de yıl sonuna doğru fabrikaların üretime başlamasını hedeflediklerini dile getirdi.

Büyük firmaların OSB'lere yatırım yaptığını anlatan Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Özellikle yeşil, yenilenebilir ve çevreyle uyumlu bölgeler kuruyoruz. Karbon ayak izinin önemli olduğu bir sürece giriyoruz. Bununla ilgili taahhütlerimiz var. İhracata dayalı, katma değer üretecek firmaları burada tercih ediyoruz. Bölgelerimizde yer alacak firmalar, kendilerini alanlarında ispatlamış durumdalar. Arıtma sistemlerinden yönetim sistemlerine kadar en iyi çalışmalar yapılıyor. Tüm OSB'lerimiz Türkiye'ye örnek olacak diye düşünüyoruz."

Milletvekili Aksal ise sanayisiz kalkınma olamayacağını ifade etti.

Bu kapsamda önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Aksal, "Edirne'mizde 3 yeni OSB kuruluyor ve merkezdeki OSB'yi genişletiyoruz. Kentimize kurulan fabrikalar ihracata ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

Sezer ve Aksal, daha sonra Keşan ve Uzunköprü'de kurulum çalışmaları süren sanayi bölgelerinde inceleme yaptı.