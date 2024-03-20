Edirne Valisi Yunus Sezer, Kıyık Tabya'daki restorasyon çalışmalarını inceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne müdafi Şükrü Paşa'nın kabri ve anıtının da bulunduğu Kıyık Tabya'daki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Tarihi alanı gezen Vali Sezer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anıt ve çevresindeki düzenlemelerin 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'ne kadar tamamlanarak törenlerin burada yapılması planlanıyor.