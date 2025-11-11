Edirne Valisi Sezer, Keşan Gençlik Merkezi Sporcularıyla Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Gençlik Merkezi sporcularıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde spor faaliyetlerine katılan çocuklarla sohbet eden Sezer, sporcuların çalışmalarını izledi ve başarı diledi.

Çocuklarla halat çeken Sezer, Keşan Ritim Grubu öğrencilerinin mini konserini de izledi.