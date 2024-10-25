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Edirne Valisi Sezer, Keşan'daki Okul İnşaatlarını İnceledi

Edirne Valisi Sezer, Keşan'daki Okul İnşaatlarını İnceledi
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde yapımı devam eden 16 derslikli Fen Lisesi ve 20 derslikli İlkokul inşaatlarını yerinde inceleyerek, yeni eğitim döneminde açmayı hedeflediklerini belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde yapımı devam eden okulların inşaatlarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, 16 derslikli Keşan Fen Lisesi ve 20 derslikli İnönü İlkokulu inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Sezer, okulları yeni eğitim öğretim döneminde açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Vali Sezer'in ziyaretlerinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve yetkililer yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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