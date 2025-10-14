Haberler

Vali Sezer, Keşan'da Öğrencilerle Buluştu

Vali Sezer, Keşan'da Öğrencilerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Şehit Polis Ahmet Can İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Şehit Polis Ahmet Can İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri, öğrencilerin devamsızlık durumları, yürütülen çalışmalar ve hizmetler ile ilgili bilgi aldı.

Keşan Sosyal Dayanışma Merkezi'ni (SODAM) de ziyaret eden Sezer, kursiyerlerle bir araya geldi.

Dikiş kursunda eğitim gören vatandaşlarla sohbet eden Sezer, talepler doğrultusunda kursiyerlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.