Vali Sezer, Keşan'da Öğrencilerle Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Şehit Polis Ahmet Can İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri, öğrencilerin devamsızlık durumları, yürütülen çalışmalar ve hizmetler ile ilgili bilgi aldı.

Keşan Sosyal Dayanışma Merkezi'ni (SODAM) de ziyaret eden Sezer, kursiyerlerle bir araya geldi.

Dikiş kursunda eğitim gören vatandaşlarla sohbet eden Sezer, talepler doğrultusunda kursiyerlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdi.