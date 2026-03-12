Haberler

Edirne Valisi Sezer, jandarma personeli ve şehit aileleriyle iftarda buluştu
Edirne Valisi Yunus Sezer, jandarma personeli ve şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, jandarma personeli ve şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen iftara katılan Sezer, jandarma personeli ve şehit aileleriyle sohbet etti.

Jandarma teşkilatının özverili çalışmaları ve fedakarlığını vurgulayan Sezer, şehitlere ve ebediyete irtihal etmiş gazilere Allah'tan rahmet dileyerek, jandarma personeline şükranlarını sundu.

Vali Sezer'e eşi Canan Sezer de eşlik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
