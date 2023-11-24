Edirne Valisi Sezer'in Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında Balkanlar'ın barış ve huzur kenti olan Edirne'nin kurtuluş gününü kutlamanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Balkan Savaşları'nda Şükrü Paşa kumandasındaki askerlerin şehri kahramanca savunduğunu anımsatan Sezer, 155 günün sonunda Edirne için acı günler yaşanmaya başladığını ve işgal edildiğini dile getirdi.

Yaşanan işgal süreçlerinin ardından kentin 25 Kasım 1922'de TBMM kuvvetlerince kurtarılarak tekrar vatan toprağı yapıldığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Şimdi bizlere düşen görev, 101 yıl önce kan ve gözyaşı ile binlerce şehit verilerek yeniden vatan toprağı yapılan serhat kenti Edirne'mize sahip çıkarak, ecdat yadigarı bu güzel şehri tarihini, kimliğini, kültürünü, değerlerini koruyup, gelecek nesillere aktarmaktır. Edirne'miz bu topraklara, semalarında dalgalanan ay yıldızlı bayrağına, sonsuza dek sahip çıkmaya ve korumaya devam edecektir.

Edirne'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyor, o karanlık günlerde canı pahasına vatanına sahip çıkan Edirne halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum."