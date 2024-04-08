Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatının 179. yıl dönümünü kutladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında 10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatının Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, halkın can ve mal güvenliğiyle huzur ve güven ortamını tesis ve temin etmek adına büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Teşkilatın kurulduğu günden bu yana sürekli geliştiğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Teşkilatımız anayasal hak ve özgürlükleri en üst düzeyde gözetip bütün insanların yaşam hakkını korumaktaki asil duruşunu daima muhafaza eden kanun ve vicdan ikilisinden hiçbir zaman ayrılmadan, şanlı tarihine nice kahramanlıkları sığdırmıştır. Teşkilatımız, bugün sahip olduğu araç gereç, fiziki imkanlar ve eğitimli personeli ile mutlu birey, huzurlu toplum vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.

Gücünü yasalardan ve halktan alan polisimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' sözünde belirttiği gibi toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 179. yılını kutluyor, vatan ve bayrak uğruna canını feda eden şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, görevi başındaki polislerimize de sağlık, mutluluk ve çalışmalarında başarılar diliyorum."