Edirne Valisi Sezer'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, Gaziler Günü'nün vatanın bekası, milletin birliği ve devletin bölünmez bütünlüğü için canlarını siper eden kahraman gazilere duyulan minnetin ve şükranın ifadesi olduğunu belirtti.

Gazilerin, cesaretleri ve fedakarlıklarıyla Türk milletinin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en önemli vazife, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak, onların emanetini korumak ve bu cennet vatanı daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımaktır. Onların aziz hatırası, milletimizin hafızasında ebediyen yaşayacak, bizlere yol gösteren bir ışık, gelecek nesillere aktarılacak en kıymetli miras olacaktır. Bu bilinçle, gazilerimize, şehitlerimize, ecdadımıza gösterdiğimiz hürmet, aslında milletimizin bağımsızlık ruhuna, hürriyet tutkusuna ve şanlı tarihine duyduğu sadakatin en büyük ifadesidir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."