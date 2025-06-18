Edirne Valisi Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti

Edirne Valisi Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti
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Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, Edirne milletvekilleri Fatma Aksal, Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davetlerini sundu.

Sezer ve beraberindeki heyet, Erdoğan'a Kırkpınar'ın davet simgesi olan kırmızı dipli mum hediye etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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