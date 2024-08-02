Edirne Valisi Yunus Sezer, Çömlekköy Barajı'nda İncelemelerde Bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımına başlanan Çömlekköy Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile inşasına başlanan barajda incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, kuraklığın tüm dünyayı etkilediği bir dönemde suyun daha da önemli hale geldiğini belirtti.

Çömlekköy Barajı'nın kapalı sulama sistemlerinin faaliyete geçirilmesi ve suyun depolanıp yaz aylarında kullanılması açısından çok önemli olduğunu aktaran Sezer, "Bu proje ile kış aylarında su biriktirilecek ve yazın 9 köyümüzün yararlanacağı şekilde 56 bin 500 dekar alan suyla buluşturulacaktır. Proje, Tunca Nehri ve etrafında karşılaştığımız kuraklık için bir önlem olacak ve arazilerimiz modern sulama sistemleriyle sulu tarımla buluşturacaktır. Bu da ilimiz açısından çok önemli katma değer oluşturacaktır. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, Bakanlık ve DSİ yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.