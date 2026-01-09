Edirne Valisi Sezer: Bulgaristan'dan salınan su tehlike oluşturacak düzeyde değil

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kuvvetli yağış nedeniyle barajlardaki doluluk oranının yüzde 80'lerin üzerine çıktığı Bulgaristan'dan su salındığını söyleyerek, "Bize en yakın olan barajdan 300 metreküp civarında su salınımı var. Bu tehlike oluşturacak bir su değil. Bunu takip edeceğiz, orada da yağmurlar durdu şu anda. Bulgaristan tarafıyla da iletişim halindeyiz" dedi.

Edirne'de 2 gün boyunca etkili olan kuvvetli yağış baraj ve nehirlerdeki su seviyelerini artırdı. Sınır komşusu Bulgaristan'da da aynı süreçte etkili olan yağışlar, ülkedeki barajların doluluk seviyesini yüzde 80'lerin üzerine çıkardı. Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Belediye Başkanı Filiz Gencan ve kurum müdürleriyle Edirne ve komşu ülkedeki yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirlerle ilgili Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde toplantı yaptı.

'2026'YA BEREKETLE GİRMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ'

Vali Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldiği basın mensuplarına, konuyu değerlendirdi. Son yağışın kente içme suyunun sağlandığı barajlardaki doluluk oranını arttırdığını belirten Vali Sezer, "Çok şükür 2 gündür yoğun yağış alıyoruz. Bugün ara verdi ama yarın zannediyorum tekrar yağışlı gösteriyor, meteorolojik verilere göre devam edecek. Tabii bunun sevinci içerisindeyiz. Çünkü kurak 2 yıl geçirdik. 2026'ya da bereketle girmenin sevincini yaşıyoruz. Geride bıraktığımız 2 günde bazı bölgelerde yaklaşık 50 ile 70 kilogram arasında özellikle Havsa bölgesinde yağış alındı. Bazı bölgelerde lokal olarak 20-25 kilogram yağışlar alındı. Aşırı yağışlardan dolayı özellikle Havsa'da ve şehir merkezinde lokal olarak bazı alanlarda hem taşkın olduğu, hem evlerde iş yerlerinde çok kısmi ve köyde ve Havsa merkezinde de bir iki evde böyle su baskını şeklinde olay gerçekleşti fakat orada arkadaşlarımız AFAD, belediye ve diğer kurumlarımız, kaymakamımızla beraber işin başındaydılar. Biz de takip ettik. Abalar tarafını takip ettik. Diğer bir konumuz da burayla ilgili tabi barajlardaki su seviyesi. Özellikle Kayalı'da artık sona gelmişti içme suyu yönüyle. Kayalı'da 4,5 milyon metreküp dün itibarıyla su birikmesi oldu. Bu bizim açımızdan sevindirici. Yine Süloğlu Barajı'nda önemli bir miktarda su birikmesi oldu. Bunlar da devam ediyor" dedi.

'BULGARİSTAN'DAKİ DURUMU SAAT SAAT TAKİP ETTİK'

Bulgaristan'daki yağışları da eş zamanlı olarak takip ettiklerini dile getiren Vali Sezer, "Meriç Nehri, bizim açımız son derece önemli. Meriç Nehri'ni de büyükelçimizle beraber Sofya'da takip ettik. Çünkü özellikle bizim Arda üzerindeki üç baraj ve Kırcaali tarafında yoğun bir yağış oldu. Orada da sel olayları meydana geldi komşumuzda. Onun bize ne gibi etkisi olur barajlar noktasında bunu saat saat takip ettik. DSİ Bölge Müdürlüğümüz ile beraber. Olası tehlikeli ve riskli durumlara karşı da afet ve acil durum merkezinde bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Bu koordinasyon toplantısında da geçmişte yaşanan sel olayları, alınan tedbirler ve bugün böyle bir şey olursa, bir taşkın olursa ne yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili olarak geniş ve faydalı bir toplantı gerçekleştirdik ve muhataplarına da buradaki çalışma gruplarında da herkesin görevlerini tebliğ ettik. Onlar da kendi alanlarında hazırlık yapıyorlar" diye konuştu.

Bulgaristan'da Meriç Nehri'nde Türkiye'ye en yakın barajdan 300 metreküp su salındığını söyleyen Vali Sezer, "Buradaki durum şudur. Bulgaristan'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde. Savaklardan da dün itibarıyla en son bize en yakın olan barajdan 300 metreküp civarında bir su salınımı var. Bu bize tehlike oluşturacak bir su değil, bir taşkına sebebiyet olacak bir su değil. Bunu takip edeceğiz, orada da yağmurlar durdu şu anda. Dolayısıyla böyle Bulgaristan tarafıyla da iletişim halindeyiz. Onlarla da kademeli olarak barajların suyunu işte yüzde 80 seviyesinden aşağıya doğru, daha sonraki yağışlarda orada biriktirme, depolama şansı olsun diye onlar da bırakıyorlar. Biz de Meriç Nehri üzerinde bulunan santraldeki suyu tamamen boşalttık, risk oluşturmasın diye. Şimdi bugün DSİ'nin de onayıyla tekrar tutmaya başlayacağız. Ama zaten nehirde önemli bir miktarda suyumuz var. Durum bundan ibaret. Şu an itibarıyla bir risk ilimiz açısından yok" dedi.

Meriç Nehri üzerinde alınan tedbirlerle, 2 bin 500 metreküpe kadar suyun tahliye edilebileceğini belirten Vali Sezer, "Geçmiş dönemlerdeki 2015'teki en son sel baskınından sonra bir nehir yatağı temizlenmiş durumda. Burada 700 metreküp gibi bir su ilave alabilecek durumda nehir yatağındaki temizlikten dolayı. Artı bizim Meriç Nehri'ne tahliye kanalı yapılmış durumda. Orada da yanlış hatırlamıyorsam 750 metreküp civarında bir ilave suyu alabilecek durumda. Dolayısıyla 1500 metreküp civarında su alabilecekken daha önceki senelerde, şu anda üzerine bin metreküpün üzerinde bir ilave ya da 2 bin 500 metreküpe kadar şu anda Edirne'mizde bir taşkın riski oluşturmayacak şekilde sularımızı tahliye edebilecek durumdayız. Mevcut durumda da 300 metreküp civarında şu anda bir su akışı söz konusu" ifadelerini kullandı.