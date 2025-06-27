Edirne Valisi, Özel Güvenlik Haftası Kapsamında Güvenlik Görevlilerini Kabul Etti

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Edirne Valisi Yunus Sezer, 26-30 Haziran tarihlerinde kutlanan Özel Güvenlik Haftası kapsamında özel güvenlik görevlilerini kabul ederek, onların çalışmalarına dair bilgi aldı ve başarılar diledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 26-30 Haziran tarihleri arasında kutlanan Özel Güvenlik Haftası kapsamında özel güvenlik görevlilerini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, özel güvenlik personelleri ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek özel güvenliklere çalışmalarında başarı diledi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da ziyarette yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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