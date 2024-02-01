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Edirne Valisi OSB'yi Ziyaret Etti

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek fabrikalarda incelemede bulundu ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sezer, yetkililerle görüşerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ni ( Osb ) ziyaret etti.

Osb'deki fabrikalarda incelemede bulunan Sezer, üretim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Yetkililerle görüşen Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sezer'e ziyaretinde Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, Edirne OSB Müdürü Murat Ilıcak ve firma yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Edirne Valiliği Edirne OSB Politika Ekonomi Güncel Haberler

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