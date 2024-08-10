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Edirne Valisi Oğulpaşa Deresi'nin Islah Edileceğini Açıkladı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesindeki Oğulpaşa Deresi'nin ıslah edileceğini belirtti. Sezer, Oğulpaşa köyünü ziyaretinde dere çevresinde incelemede bulundu. Derenin ıslah edileceğini aktaran Sezer, yaşanabilecek su taşkınlarının önlenmesi için planlanan proje kapsamında yapılacak olan köprü düzenlemesi ve yatak genişletme çalışmaları hakkında DSİ yetkililerinden bilgi aldı. Vali Sezer, Edirne - Havsa kara yolunda yapımı devam eden Oğulpaşa Köprüsü'nde de incelemede bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesindeki Oğulpaşa Deresi'nin ıslah edileceğini belirtti.

Sezer, Oğulpaşa köyünü ziyaretinde dere çevresinde incelemede bulundu.

Derenin ıslah edileceğini aktaran Sezer, yaşanabilecek su taşkınlarının önlenmesi için planlanan proje kapsamında yapılacak olan köprü düzenlemesi ve yatak genişletme çalışmaları hakkında DSİ yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Sezer, Edirne - Havsa kara yolunda yapımı devam eden Oğulpaşa Köprüsü'nde de incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer edirne Havsa Çevre Politika Güncel Haberler

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