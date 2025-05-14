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Edirne Valisi'nin Eşi Kadın Kooperatiflerini Ziyaret Etti

Edirne Valisi'nin Eşi Kadın Kooperatiflerini Ziyaret Etti
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Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Havsa ilçesindeki kadın kooperatiflerini ziyaret ederek, kadın girişimcilerin çalışmalarını inceledi ve onlarla sohbet etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Havsa ilçesindeki kadın kooperatiflerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyaretlerine Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi ile başladı.

Üretim alanını gezen Sezer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, daha sonra Osmanlı Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Kadınlarla sohbet eden Sezer, çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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