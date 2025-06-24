Edirne Valisi'nden Tarla Yangınlarına Karşı Uyarı

Edirne Valisi Yunus Sezer, artan hava sıcaklıkları ve hasat sezonuyla birlikte görülen tarla yangınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vali Sezer, gazetecilere, hasat döneminin çiftçiler için büyük önem taşıdığını belirterek, "Çiftçilerin yüzünü güldüren bu süreç, yangınlarla üzüntüye dönüşmemeli. Bu nedenle gerekli tüm önlemlerin alınması gerekiyor." dedi.

Kentte aşırı sıcakların etkili olduğunu ifade eden Sezer, düşük nem oranına dikkati çekti.

Bilinçsizce ve sorumsuzca yapılan bazı davranışların kötü sonuçlara neden olduğunu vurgulayan Sezer, "Yol kenarlarında sorumsuzca yapılan yangına sebep olabilecek davranışlar, bir kıvılcım bile çiftçilerimizin bir yıllık emeğini yok edebiliyor. Bu sadece bireysel kayıp değil, ülkemiz ve kamu kaynakları açısından da ciddi zarar." diye konuştu.

Vali Sezer, vatandaşlardan yol kenarlarına izmarit atmamalarını, piknik alanlarında yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmalarını istedi.

Yangınların önlenmesi amacıyla Valilik olarak çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Geçen sene yaklaşık 50 su tankerini köylere dağıttık. Bu yıl 25 su tankeri daha alacağız. Bütün köylerimizde 5'er tonluk ani müdahale için su tankeri dağıtarak Valilik olarak müdahale etmeyi düşünüyoruz ama her biçerdöver kullanan kişinin de kendi tedbirini alması lazım. Bir kıvılcımdan bir tarla, yüzlerce dönüm arazi yanabiliyor. Bazı çiftçiler biçim bittiği gibi anız yakmaya başlıyor, bu bir felakettir. Bu, her açıdan büyük sorumsuzluktur. İlgili cezai işlemi de yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İnsanlar daha tarlasından ürününü kaldırmamış, beyefendi yan tarafta temizlik yapıyor, ateş yakıyor. Yoldan geçenler, tarlada çalışanlar dahil olmak üzere herkesi büyük teyakkuza davet ediyoruz."