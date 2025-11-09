Edirne Valisi'nden Atatürk'ü Anma Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, milli mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk'ün, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletten aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik ettiğini aktaran Sezer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık ve birlik iradesi sürdükçe bu milletin asla esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya göstermiş, bu yönüyle de pek çok mazlum milletin özgürlük mücadelesine umut olmuştur." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözünün büyük sorumluluk yüklediğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Bu emanetin sahipleri olarak, uğrunda bedeller ödenmiş vatanımıza ve bağımsızlığımıza her koşulda sahip çıkmak Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyup güçlendirmek ve gelecek nesillere aynı bilinç ve ruhla aktarmak hepimizin ortak görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yürümek ve Cumhuriyetimizin emanetine sahip çıkmak, her 10 Kasım'da yüreklerimizde aynı gurur, aynı minnet ve aynı kararlılıkla yeniden hayat bulur. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad, hatırası milletimizin gönlünde ilelebet daim olsun."