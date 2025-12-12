Edirne Valisi Sezer, restorasyonu süren Muradiye Camisi'nde incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde Osmanlı padişahı 2. Murat tarafından yaptırılan ve restorasyonu süren Muradiye Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Sezer, 15. yüzyıl eseri caminin avlusu ve iç mekanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan restorasyon sürecine ilişkin bilgi alan Sezer, çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Sezer, restorasyonda görev alan işçilerle de sohbet etti.

İncelemeye Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ile Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de katıldı.