Edirne Valisi Lalapaşa'da incelemelerde bulundu

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Lalapaşa ilçesinde incelemelerde bulundu. Kırbıyık, programına Kaymakamlık ziyaretiyle başladı. Kaymakam Ömer Bulut'tan tamamlanan projeler ve yapım çalışmaları süren yatırımlarla ilgili bilgi alan Kırbıyık, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Lalapaşa ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırbıyık, programına Kaymakamlık ziyaretiyle başladı.

Kaymakam Ömer Bulut'tan tamamlanan projeler ve yapım çalışmaları süren yatırımlarla ilgili bilgi alan Kırbıyık, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kırbıyık, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilen Lalapaşa Camisi'ni gezdi, Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programına yenileme çalışmaları sonrası hizmete giren İlçe Halk Kütüphanesinde devam eden Kırbıyık, burada öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere kitap hediye eden Kırbıyık, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarı diledi.

Kırbıyık, yeniden düzenlenen kütüphanenin öğrencilere önemli faydalar sağlayacağını söyledi.

Kütüphanenin yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kırbıyık, "Çocuklarımız bir yandan okumalarını yaparken, diğer yandan sosyal etkinlikler gerçekleştirebileceği ve hoşça zaman geçirebilecekleri bir ortama kavuşmuş oldu. Sevgili yavrularımız bizlerin geleceği. Onların donanımlı yetişmesi, özellikle nitelikli eğitim alabilmeleri için tüm imkanlarımızı sonuna dek kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Lalapaşa Belediyesini de ziyaret eden Kırbıyık, Belediye Başkanı İsmail Arslan'la görüşüp yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kırbıyık'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez ve kurum müdürleri de eşlik etti.

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