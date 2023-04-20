Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırbıyık mesajında, bayramların gönülleri birleştiren, dargınları barıştıran, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olan müstesna günler olduğunu belirtti.

Geçmişten günümüze bayramların herkesin yüzünü gülümseten, içini ısıtan, neşeyle dolduran günler olduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bayramda, bir arada olmayı, yakın komşularımızı, akrabalarımızı, hasta veya yaşlı büyüklerimizi ziyaret ederek gönüllerini almayı ve bayram sevinçlerine ortak olmayı ihmal etmeyelim. Kıymetli Edirneliler, biliyorsunuz ülkemiz 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bizler de depremin yaşandığı ilk günden bu yana çalışmaların yürütülmesini sağlamak için bölgede bulunuyoruz.

Ramazan Bayramı'nı bu yıl, güzel vatanımızın başka bir müstesna köşesi gazi Hatay'da idrak edeceğiz bu vesileyle özellikle ifade etmek isterim ki bayramda görevim nedeniyle aranızda bulunamasam da gönlüm sizlerle birliktedir. Payitahtta, şehirler sultanı, sultanlar şehri Edirne'mizde yaşayan her bir vatandaşımızın bayramını ayrı ayrı kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere Edirneli hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarken, bayramın ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."