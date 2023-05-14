Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık oyunu kullandı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği için oyunu kullandı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği için oyunu kullandı.

Vali Kırbıyık, oy kullanacağı Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu okuluna eşi Dilek Kırbıyık ve ilk kez oy kullanacak kızı Sude Kırbıyık ile geldi.

Kırbıyık ailesi 1003 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Vali Kırbıyık, oy verme işleminin ardından okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği için millet olarak sandık başına gidildiğini, kentte yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

Kırbıyık, tüm adaylara başarı dileyerek seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kent genelinde 1038 sandık ve 319 bin 723 seçmen olduğunu ifade eden Kırbıyık, "Vatandaşlarımız şenlik havasında oy kullanacakları okullara gelmeye başladı. Temel görevimiz seçimlerin güvenliğini tesisi etmek, 2 bin 80 kolluk personeliyle görevimizin başındayız. Tüm güvenlik tedbirlerimizi almış durumdayız." dedi.

Vali Kırbıyık, annelerin de gününü kutladı.