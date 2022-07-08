Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı - Haberler

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Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

AA - Gürkan Arda - Güncel
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Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Merkez Huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Merkez Huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Vali Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık'ı huzurevine gelişlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş karşıladı.

Kırbıyık, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Ziyarette Vali Yardımcısı Ali Uysal, Baro Başkanı Tacettin Sivrikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, Çalışma ve İşkur Müdürü Şengül Çildam, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek de yer aldı.

AA / Gürkan Arda - Güncel

Kürşat Kırbıyık Edirne Merkez Edirne Güncel Haberler

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