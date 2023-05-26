Edirne Valisi Kırbıyık, yapımı devam eden projeleri inceledi

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yapım çalışmaları devam eden huzurevi, AMATEM ve Pazarkule Sınır Kapısı- Tem Otoyolu bağlantı yolu şantiyesinde incelemede bulundu.

Fırınlar Sırtı mevkisinde yapımı süren 200 yatak kapasiteli huzurevi inşaatını gezen Vali Kırbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve yetkililerden bilgi aldı.

Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada Edirne'deki yaşlı nüfus oranının her yıl arttığını söyledi.

Yaşlı vatandaşlara en yüksek nitelikli hizmeti sunmanın temel öncelikleri olduğunu ifade eden Kırbıyık, "Merkezdeki 110 kapasiteli huzurevimizi zaman içinde belli yıpranmalar yaşadı ve belli eksikliklerle karşı karşıya kaldı. Burada geçen yıl başlanan bir inşaat oldu. İnşaat hızlı bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz 2024'ün ilk çeyreğinde burayı bitirmek ve vatandaşların hizmetine sunmak." dedi.

Kırbıyık, projede her türlü ayrıntının düşünüldüğünü nitelikli bir huzurevinin yapıldığını dile getirdi.

Güzel bir projenin hayata geçirildiğini belirten Kırbıyık, "Yaklaşık proje bedeli 170 milyon liranın üzerinde önemli bir yatırım. Önemli bir ihtiyacı ortadan kaldıracak. Bu hizmetin hayata geçmesinde, ihale edilmesinde, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Edirne Valiliği olarak vatandaşlarımıza kamu hizmetlerinin en iyi şekilde sunulmasını önemsiyoruz. Şehrimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Trakya'daki en büyük AMATEM"

Kırbıyık, Kıyık semtinde yapımı devam eden AMATEM inşaatını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ve firma yetkililerinden bilgi alan Kırbıyık, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

Uyuşturucu ticareti ve satışının önlenmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Kırbıyık, diğer taraftan farkındalık çalışmaları ve rehabilitasyon faaliyetleri yürütüldüğünü vurguladı.

AMATEM'lerin rehabilitasyon açısından önemli olduğunu aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"İlimizde bugüne kadar bu faaliyeti üniversite hastanemizde yapıyorduk. Ama yeterli yatak kapasitemiz sınırlıydı. Burada Sağlık Bakanlığı çok önemli bir yatırımı gerçekleştiriyor. Trakya'daki en büyük AMATEM yapılıyor. Gelecek yılın başında tamamlanmasını öngörüyoruz. Bölgemizde uyuşturucu bataklığına düşmüş ve bir yandan da tedavi olmak isteyen bundan kurtulmak isteyen kardeşlerimize, vatandaşlarımıza ciddi bir imkan sağlanmış olacak."

Kırbıyık, AMATEM binasının yanında da 9 hekimli aile sağlığı merkezi yapımının sürdüğünü ifade etti.

Pazarkule Sınır Kapısı-TEM Otoyolu bağlantı yolu şantiyesi

Vali Kırbıyık, Pazarkule Sınır Kapısı-TEM Otoyolu bağlantı yolu şantiyesini de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kırbıyık, yüksek standartlarda bir yol yapıldığını belirterek, proje bedelinin yaklaşık 1 milyar lira olduğunu dile getirdi.

Projenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını aktaran Kırbıyık, "Projeyle Yunanistan hududundan giren bir kişinin otoyola kadar çıkışı en üst seviye yol standartlarında olacak. Bir yandan da şehir içi trafiği rahatlatacak bir önemi var projenin. Bugün itibariyle de Pazarkule Sınır Kapısı'nın da modernizasyonu tamamlandı. Hemen arkasından Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'ne kadar bölünmüş yol tamamlanmış oldu. Ülkemizin prestiji açısından çok önemli oldu. Ülkemizin gücünü yurt dışından gelenlere göstermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Kırbıyık, Kırklareli-Edirne bölünmüş yolunun 35 kilometrelik kısmının tamamlandığını, geriye kalan 12 kilometrenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.