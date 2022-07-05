Edirne Valisi Kırbıyık, TRAKYAKA Yönetim Kurulu Başkanı oldu Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu'nun temmuz ayı olağan toplantısı Tekirdağ'da yapıldı. Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu'nun temmuz ayı olağan toplantısı Tekirdağ'da yapıldı. Asyaport Limanı'nda düzenlenen toplantıda, iki yıldır yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım görevini Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'a devretti. Yönetim kurulunda 2022 yılında uygulanan ve devam eden mali destek programları, finansman desteği programları, güdümlü projeler, teknik destek programları ve 2024-2028 Trakya Bölge Planı konuları görüşüldü. Toplantıya Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı yönetim kurulu üyeleri de katıldı. AA / Fırat Çakır - Güncel Trakya Bölgesi Kırklareli Tekirdağ Edirne Güncel Haberler

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