Edirne Valisi Kırbıyık TEKNOFEST'te başarı gösteren teknoloji takımlarını ödüllendirdi

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TEKNOFEST 2023'e katılarak derece elde eden teknoloji takımları öğrenci ve öğretmenlerini ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda öğrenciler, projelerini Vali Kırbıyık'a anlattı.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Kırbıyık, TEKNOFEST'ten başarıyla dönen öğrencileri tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, öğrencilerin binlerce proje arasından ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Teknolojinin hızla ilerlediğini aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"İnsanlığın kayıtlı tarihinin binlerce yılda kat ettiği aşama ve değişim artık birkaç yılda kat edilebiliyor. Bu bir açıdan toplumları büyük fırsatlar sunarken diğer bir açıdan ise risk oluşturabiliyor. Dünyada bu değişim hızı içerinden ne kadar rol alabildiğimiz önemli. Burada hem bireysel sorumluluklarımız hem de toplumsal sorumluluklarımız var. Sizleri bu yarışmalara katılarak binlerce yarışmacı arasında derece elde etmeniz bizleri memnun etti, hepinizi bu anlamda tebrik ediyorum, yolunuz açık olsun."

Ödül programı, Valilik önüne gelen Türkiye'nin otomobili Togg'un önünde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.