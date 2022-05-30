Edirne Valisi Kırbıyık, tabyalarda incelemede bulundu - Haberler

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Edirne Valisi Kırbıyık, tabyalarda incelemede bulundu

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne Valisi Kırbıyık, tabyalarda incelemede bulundu

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Kıyık ve Hıdırlık tabyalarında incelemede bulundu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Kıyık ve Hıdırlık tabyalarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklama göre, Vali Kırbıyık, Edirne müdafi Şükrü Paşa'nın kabrinin ve anıtının bulunduğu Kıyık Tabya ile restorasyon ve tanzimin ardından Balkan Tarihi Müzesi olarak açılışı yapılan Hıdırlık Tabya'da incelemelerde bulundu.

Tabyaları gezen Kırbıyık, Edirne Müzesi Müdürü Şahan Kırçın'dan bilgi aldı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Kürşat Kırbıyık Edirne Güncel Haberler

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