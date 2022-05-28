Edirne Valisi Kırbıyık, sınır kapılarında incelemelerde bulundu - Haberler

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sınır kapılarında inceleme gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, son günlerde sınır kapılarında yaşanan tır kuyrukları ile ilgili saat 01.00'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında incelemelerde bulundu.

Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Ali Uysal, Hamzabeyli Mülki İdare Amiri Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Kırbıyık, tır sürücüleri ile görüşerek önerilerini dinledi.