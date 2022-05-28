Edirne Valisi Kırbıyık, sınır kapılarında incelemelerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne Valisi Kırbıyık, sınır kapılarında incelemelerde bulundu

AA - Cihan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne Valisi Kırbıyık, sınır kapılarında incelemelerde bulundu

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sınır kapılarında inceleme gerçekleştirdi.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sınır kapılarında inceleme gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, son günlerde sınır kapılarında yaşanan tır kuyrukları ile ilgili saat 01.00'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında incelemelerde bulundu.

Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Ali Uysal, Hamzabeyli Mülki İdare Amiri Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Kırbıyık, tır sürücüleri ile görüşerek önerilerini dinledi.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Kürşat Kırbıyık Hamzabeyli Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title