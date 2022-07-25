Edirne Valisi Kırbıyık, restorasyonu süren Selimiye Camisi'nde incelemelerde bulundu

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, restorasyonu süren Selimiye Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Kırbıyık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile gittiği Selimiye Camisi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Daha sonra iskele kurulu minarelere çıkan Kırbıyık, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, minareden gün batımını izledi.

Kırbıyık, ayrıca eşi Dilek Kırbıyık ile Türk ve İslam Eserleri, Selimiye Vakıf Eserleri ve Selimiye Yazma Eserleri Müzeleri ile restorasyon çalışmaları süren Makedon Saat Kulesi ve tarihi mezar taşları sergi alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.