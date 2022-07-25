Edirne Valisi Kırbıyık, restorasyonu süren Selimiye Camisi'nde incelemelerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne Valisi Kırbıyık, restorasyonu süren Selimiye Camisi'nde incelemelerde bulundu

AA - Gökhan Balcı - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne Valisi Kırbıyık, restorasyonu süren Selimiye Camisi'nde incelemelerde bulundu

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, restorasyonu süren Selimiye Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, restorasyonu süren Selimiye Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Kırbıyık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile gittiği Selimiye Camisi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Daha sonra iskele kurulu minarelere çıkan Kırbıyık, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, minareden gün batımını izledi.

Kırbıyık, ayrıca eşi Dilek Kırbıyık ile Türk ve İslam Eserleri, Selimiye Vakıf Eserleri ve Selimiye Yazma Eserleri Müzeleri ile restorasyon çalışmaları süren Makedon Saat Kulesi ve tarihi mezar taşları sergi alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Kürşat Kırbıyık Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title