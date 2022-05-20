Edirne Valisi Kırbıyık, restorasyon çalışmaları süren Selimiye'de incelemede bulundu - Haberler

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Edirne Valisi Kırbıyık, restorasyon çalışmaları süren Selimiye'de incelemede bulundu

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Valisi Kırbıyık, restorasyon çalışmaları süren Selimiye'de incelemede bulundu

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye Camisi ve düzenlemesi tamamlanan Selimiye Meydanı'nda incelemede bulundu.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye Camisi ve düzenlemesi tamamlanan Selimiye Meydanı'nda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik bahçesinde düzenlenen törenin ardından göreve başlayan Kırbıyık, Selimiye Camisi'ni ziyaret etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları süren camide incelemede bulunan Vali Kırbıyık, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra düzenleme çalışması tamamlanan meydanı gezen Kırbıyık, esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Kırbıyık'a tava ciğer ikram edildi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Haberler

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