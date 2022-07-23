Edirne Valisi Kırbıyık, Meriç ilçesinde incelemelerde bulundu Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Meriç ilçesini ziyaret etti. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Meriç ilçesini ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırkbıyık, ilk olarak İlçe Kaymakamı Cafer Kaymakçı ile görüştü. Kaymakçı'dan ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Kırbıyık, kaymakamlık hizmet birimlerini de gezerek personele çalışmalarında kolaylık diledi. Kırbıyık, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Değerlendirme toplantısında Kırbıyık, sorun ve talepleri dinledi. Vali Kırbıyık, toplantının ardından esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi. AA / Gökhan Zobar - Güncel Kürşat Kırbıyık Hisarcık Edirne Meriç Güncel Haberler

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