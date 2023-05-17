Edirne Valisi Kırbıyık kurum ziyaretlerinde bulundu

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, programı kapsamında İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, İl Müftüsü Hasan Başoğlu ile Vergi Dairesi Başkanı Güngör Gönültaş'ı ziyaret etti.

Kırbıyık, ziyaretlerinde kurumların genel durumu, iş akışları ve hizmet alanlarında yürütmüş oldukları çalışma, yatırım ve projelerle ilgili bilgiler alarak değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, tüm kurumların ahenk ve koordinasyon içerisinde hizmetlerini yürütmelerinin kıymetli olduğunu belirtti.

Kurum ziyaretlerinin süreceğini aktaran Kırıbıyık, şunları kaydetti:

"Kurumlarımızca yürütülen çalışma, hizmet ve projelerin verimli ve hızlı şekilde sürdürülmesi için, koordinasyon ve iş birliğinin çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Bununla birlikte her kurumumuz da her kademede görev yapan tüm arkadaşlarımızın mutlak surette vatandaş memnuniyetini gözeten, çözüm odaklı bir anlayışla görevlerini icra etmesi, üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir noktadır."