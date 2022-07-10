Edirne Valisi Kırbıyık, Kapıkule'de gurbetçilerle bayramlaştı Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yaşadıkları ülkelerden yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerle bayramlaştı. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yaşadıkları ülkelerden yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerle bayramlaştı. Kırbıyık, bayramlaşma programı kapsamında Kapıkule Sınır Kapısını da gitti. Kapıkule Mülki İdare Amirliği önünde Vali Yardımcısı Ali Uysal ve personelle bayramlaşan Kırbıyık, daha sonra yolcu salonu giriş bölümünde ülkeye giriş yapan gurbetçi vatandaşların bayramlarını tebrik etti. Kırbıyık daha sonra Türkiye'ye giriş istikametinde sınır kapısı çıkışında bulunan kolluk kuvvetlerinin denetleme ve kontrol noktasında görev yapan personeli ziyaret etti. AA / Ogün Kurkan - Güncel Kürşat Kırbıyık Türkiye Edirne Güncel Haberler

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