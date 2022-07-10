Edirne Valisi Kırbıyık, Kapıkule'de gurbetçilerle bayramlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne Valisi Kırbıyık, Kapıkule'de gurbetçilerle bayramlaştı

AA - Ogün Kurkan - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne Valisi Kırbıyık, Kapıkule'de gurbetçilerle bayramlaştı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yaşadıkları ülkelerden yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerle bayramlaştı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yaşadıkları ülkelerden yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerle bayramlaştı.

Kırbıyık, bayramlaşma programı kapsamında Kapıkule Sınır Kapısını da gitti.

Kapıkule Mülki İdare Amirliği önünde Vali Yardımcısı Ali Uysal ve personelle bayramlaşan Kırbıyık, daha sonra yolcu salonu giriş bölümünde ülkeye giriş yapan gurbetçi vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Kırbıyık daha sonra Türkiye'ye giriş istikametinde sınır kapısı çıkışında bulunan kolluk kuvvetlerinin denetleme ve kontrol noktasında görev yapan personeli ziyaret etti.

AA / Ogün Kurkan - Güncel

Kürşat Kırbıyık Türkiye Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title