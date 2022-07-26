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Edirne Valisi Kırbıyık İpsala'da incelemelerde bulundu

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Valisi Kırbıyık İpsala'da incelemelerde bulundu

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İpsala ilçesinde incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İpsala ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, programına kaymakamlık ziyaretiyle başladı.

Kaymakam Ekrem Güngör'den yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi alan Kırbıyık, daha sonra belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Talep ve sorunları dinleyen Kırbıyık, toplantının ardından ilçedeki bazı fabrikaları gezdi.

Vali Kırbıyık'a ziyaretinde TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti. Kırbıyık, fabrikalarda incelemede bulunup, üretim çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Kırbıyık, İpsala programı kapsamında İpsala Sınır Kapısı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nu, İpsala Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Alaca Mustafa Paşa Camisi'ni de ziyaret etti.

Sınır hattındaki karakolları da gezen Kırbıyık, "Sınır hattımızda gözünüzü kırpmadan nöbet tutarak mukaddes vatanımızı, aziz milletimizi ve şanlı bayrağımızı koruyorsunuz. Devletimiz, milletimiz sizlerle ve değerli ailelerinizle gurur duyuyor. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Hayırlı teskereler diliyorum." dedi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Hizb-i İslami Partisi Kürşat Kırbıyık Edirne Güncel Haberler

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