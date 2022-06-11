Edirne Valisi Kırbıyık'ın ziyaretleri - Haberler

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Edirne Valisi Kırbıyık'ın ziyaretleri

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Valisi Kırbıyık'ın ziyaretleri

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, il genelinde yapılan yatırımlar, toplulaştırma işlemleri ve yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Vali Kırbıyık, yapılan çalışmalarla ilgili DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'dan bilgi aldı.

Şehir Gönüllüleri Vakfı ziyareti

Vali Kırbıyık, Şehir Gönüllüleri Vakfı'nı ziyaret etti.

Kırbıyık, Vakıf Müdürü Hicran Bali'den vakıf faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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