Edirne Valisi Kırbıyık İl Genel Meclisini ziyaret etti - Haberler

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Edirne Valisi Kırbıyık İl Genel Meclisini ziyaret etti

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne Valisi Kırbıyık İl Genel Meclisini ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Genel Meclisini ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Genel Meclisini ziyaret etti.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ve meclis üyeleri Kırbıyık'ı karşıladı. Meclis toplantısına katılan Kırbıyık, Geçmiş'ten yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Kırbıyık Edirne İl Özel İdaresini de ziyaret etti.

Geçmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, verimli ve güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kırsal alanlar ile ilgili çalışmalara öncelik verileceğini belirten Geçmiş, "Sayın Valimin bürokratlara vereceği talimatlarla birlikte kırsalın sorunları tespiti gerçekleştirilecek. Bu çalışmalara bizde katkı vereceğimizi belirttik. Ziyaretinden dolayı sayın valimize teşekkür ediyoruz." dedi.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Kürşat Kırbıyık Meclis Başkanı Edirne Güncel Haberler

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