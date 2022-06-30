Edirne Valisi Kırbıyık biçerdöverle hasat yaptı - Haberler

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Edirne Valisi Kırbıyık biçerdöverle hasat yaptı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Valisi Kırbıyık biçerdöverle hasat yaptı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, üreticilerin buğday hasadına katıldı, biçerdöverler hasat yaptı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, üreticilerin buğday hasadına katıldı, biçerdöverler hasat yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, merkeze bağlı Eskikadın, Yenikadın, Kemalköy ve Karabulut köylerinde üreticilerle bir araya geldi.

Köy kahvehanelerinde muhtar ve vatandaşlarla buluşan Kırbıyık, sorun ve talepleri dinledi.

Kemalköy ve Karabulut köylerinde üreticilerin hasat sevincine ortak olan Kırbıyık, biçerdöverle hasat yaptı.

Vali Kırbıyık, üreticilerin buğday hasadında elde ettiği yüksek verimden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Buğdayda verimin oldukça iyi olduğunu aktaran Kırbıyık, ayçiçeği rekoltesinde de yüksek verim beklendiğini ifade etti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kürşat Kırbıyık Edirne Güncel Haberler

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