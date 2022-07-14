EDİRNE VALİSİ KIRBIYIK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANISINA FİDAN DİKTİ

EDİRNE'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına fidan dikti.

Edirne'de 15 darbe girişiminin yıl dönümünde 2017 yılında oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Hatıra Ormanı'nda ağaçların bakımı ve eksilen fidanların yerine yeni fidanların dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik ile protokol üyeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Etkinlikte, Vali Kırbıyık ile eşi Dilek Kırbıyık, darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir anısına fidan dikti. Vali Kırbıyık ve eşi, dikiminin ardından fidana can suyu verdi. Vali Kırbıyık, "Burada aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak adına bir fidanlık alan oluşturuldu. Her yıl bunun bakımı yapılıyor, yeni fidanlar ekiliyor. Bu yıl da hep birlikte bu alana yeni fidanlar ekiyoruz. Arkadaşlarımız bakımlarını yapacaklar, takip edecekler. Bu ağaçların büyüdüğünü hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Vali Kırbıyık, konuşmasının ardından hatıra ormanındaki ağaçların bakımı hakkında da bilgi aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel