Edirne Valisi Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, sınır kapısında gurbetçilerin dönüşlerinde yaşanabilecek yoğunluğa karşı alınan tedbirler ve geçişlerin hızlandırılması noktasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Gurbetçilerle sohbet eden Sezer, dönüş yolunda dikkatli olmaları temennisinde bulunarak, iyi yolculuklar diledi.