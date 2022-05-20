Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık görevine başladı - Haberler

Edirne Valiliğine atanan Hüseyin Kürşat Kırbıyık, görevine başladı.

Kırbıyık, Valilik bahçesinde düzenlenen törende, aralarında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kaymakamlar, il protokolü, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin olduğu heyeti selamladı.

Ardından Valiliğe geçen Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini şerefli Edirne Valiliği görevine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını sundu.

Kırbıyık, Osmanlı gibi büyük bir medeniyete başkentlik yapmış kadim şehre hizmet etmenin kendisi için şeref olduğunu söyledi.

Edirne'nin sadece Osmanlı için değil Cumhuriyet dönemi için de müstesna bir yere sahip olduğunu anlatan Kırbıyık, Arif Nihat Asya'nın Edirne kasidesine atıfta bulunarak, "Edirne denince akıllara Türk'ün Trakya'daki tapusu gelir." dedi.

Kırbıyık, Edirne'nin tarihi ve kültürel mirası, jeopolitik konumu, tarımsal üretimiyle, ticaret, eğitim, sağlık gibi alanlarda attığı güçlü adımlarla marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, "Bu noktada bizlere düşen Edirne'yi yeniden keşfetmek değildir. Gelecek nesillere huzurla yaşanacak, sosyal ve ekonomik refahın sağlandığı, insanların ayrılmak istemediği bir iklimin hakim kılındığı bir şehri hep birlikte planlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Vali Kırbıyık, bu planlamanın şehrin tüm dinamikleriyle bir sinerji ve enerji oluşturularak yapılacağını kaydetti.

Şehrin kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozacak her türlü olumsuz duruma karşı tedbirlerin alınmasına devam edileceğini dile getiren Kırbıyık, "Valilik hizmetleri başta olmak üzere eğitim, sağlık, ticaret, tarım, turizm gibi alanlarda kamusal hizmetlerin vatandaşlarımıza en doğru, en hızlı, en etkin şekilde sunulması için gerekli takip ve denetim görevlerimizi ihmal etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık, kendisinin kaymakamlık, vali yardımcılığı, mülkiye müfettişliği, İçişlerleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevleri olmak üzere 22 yıl mülki idare amirliği yaptığını, görevleri boyunca sermayesinin samimiyet ve çalışkanlık olduğunu belirtti.

Başta şehit aileleri olmak üzere aziz Türk milletine, Edirnelilere mahcup olmamayı Allah'tan dileyen Kırbıyık, kendisinden önceki valilere şükranlarını sundu, ebediyete intikal edenlere rahmet diledi.

Vali Kırbıyık, ardından göreve başlama yazısını imzaladı.