Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, şehit ailesini ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, şehit polis memuru Selami Duğrul'un ailesini ziyaret etti.

Kırbıyık, Uzunköprü'deki ziyaretinde şehidin annesi Zeynep ve babası Mahmut Duğrul'un ellerini öptü, sohbet etti.

Şehidin anne ve babasına sabır dileyen Kırbıyık, "Allah, Selami kardeşimizin ve tüm aziz şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Bu devlet, bu millet şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bugünlere geldi. Bayrağı için, vatanı için, devleti ve milleti için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bizler de sizlerin birer evladıyız, sizlerin daima yanınızda ve emrinizdeyiz." diye konuştu.

Şehitler için dua edilen ziyarette, İlçe Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.