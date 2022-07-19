Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık OSB'de incelemede bulundu - Haberler

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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık OSB'de incelemede bulundu

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık OSB'de incelemede bulundu

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne OSB Yönetim Kurulu toplantısı Vali Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

Kırbıyık, toplantının ardından organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaları gezdi.

Üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Kırbıyık, çalışanlara kolaylık diledi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Kürşat Kırbıyık Edirne OSB Güncel Haberler

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